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Asimder İstanbul Temsilciliğine Polat Atandı

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Asimder İstanbul Temsilciliğine Polat Atandı
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) İstanbul Temsilciliğine iş adamı Ramazan Polat atandı.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) İstanbul Temsilciliğine iş adamı Ramazan Polat atandı.

Dernek binasında bir basın toplantısı düzenleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, derneklerinin faaliyetlerini sürdürmesi için İstanbul temsilcisi atadıklarını söyledi. Gülbey, "Ermenilerin Türklere yönelik asılsız iddialarına karşı haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak ve asıl Ermenilerin Türkleri katlettiğini anlatmak için faaliyetlerimi sürmekteyiz. Dernek olarak faaliyetlerimizi Türkiye'nin 81 ilinde de sürdüreceğiz. Türkiye'de 8 il ve 4 bölge başkanlığımız bulunmaktadır. Yurtdışında Kafkasya, Rusya ve Avrupa temsilcilerimizi atadık ve bugünde İstanbul temsilcimiz olarak Ramazan Polat'ı atadık. İstanbul'da tanınmış bir iş adamı olan Ramazan Polat, çeşitli derneklerde yöneticiliği bulunan ve diğer teşkilatlarla da irtibatı olan iyi bir örgütlenme yapabilen bir kişidir. Ermeni lobisinin desteklediği ihanetçi teşkilatların ve insanların mesken tutukları İstanbul'da ASİMDER gibi milli derneklerin faaliyet göstermesine çok ihtiyaç vardır. Artık İstanbul'da elini kolunu sallayıp insanlarımızın aklını çelip kandıran bu teşkilatlar ve insanların karşısında il temsilcimiz Ramazan Polat ve yönetim kurulu üyeleriyle eğitici faaliyetler yaparak engel olacağız" dedi.

ASİMDER İstanbul İl Temsilcisi Ramazan Polat ise, "Uzun süreden beri ASİMDER'in faaliyetlerini taktirle takip ediyordum. Bende Ermeni çetelerince katliama uğramış bir ailenin torunuyum. Katliama uğrayan bizler olmamıza rağmen, dünya artık yalan makinesine dönen Ermeni lobisi ve İstanbul'daki yandaşlarına inanarak aslında bir haçlı zihniyetini canlandırmaktadırlar. Bizler ASİMDER ailesi olarak artık İstanbul'dayız, yakın zamanda faaliyetlerimize hız vereceğiz. Marmara Bölge Başkanlığımızla birlikte İstanbul'da ilk olarak teşkilat binamızın açılışını yapacağız, sonrada üye yazımlarını tamamlayacağız. Kısa zamanda İstanbul'un her tarafında olacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamanın sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, İstanbul İl Temsilcisi Ramazan Polat'a temsilcilik belgesini takdim ederek başarılar diledi.

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