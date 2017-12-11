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Asimder Ve Azerbaycan Heyeti Kars Garını Ziyaret Etti

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Asimder Ve Azerbaycan Heyeti Kars Garını Ziyaret Etti
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) davetlisi olarak Kars'a gelen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) öncülüğünde...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) davetlisi olarak Kars'a gelen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) öncülüğünde ki diğer Azerbaycan STK'ları Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun son durağı olan Kars tren garını ziyaret ederek bilgi aldılar.

Ziyarette konuşan Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Genel Başkanı İsmayil Agayev, "Azerbaycan ile Türkiye'nin arasındaki kardeşliğe bir proje daha eklenmiştir. Bu projeye üçüncü ülke olarak Gürcistan eklenmiştir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı tüm Türk dünyasına yayılmalı ve milletimiz arasında kardeşliğin ağı olmalıdır. 350 milyonluk Türk Cumhuriyetlerinin hepsine bu demiryolu yapılmalı, Türk milleti arasında ırk birlikteliği dışında ekonomi, siyasi hatta askeri birliktelik sağlama zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu demiryolu ile Kars şehrimizin de ekonomisine katkı olacaktır. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'de yaşayanlar arasında yeni diyaloglar kurulur ve bölgeye ekonomiyle birlikte huzur ve dostluklar kazandıracağına eminiz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ülkelerimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

İslam alemi ve Türk dünyasının birleşme zamanının gelip çattığını hatta geçtiğine değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, "Türk milletinin birleşmesinde öncü olan iki ülke Türkiye ile Azerbaycan'ın beraber hareket etmelerinden rahatsız olan ABD, AB ve Rusya bu beraberliği bozmak ve engellemek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Günümüzde bile Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının tamda Türkiye'nin İslam Ülkeleri işbirliği dönem başkanı olduğu döneme denk getirilmesi bile Türkiye'ye karşı yapılmış gizli bir küçük düşürme planıdır. Tüm İslam alemi birleşmelidir, çünkü Kudüs namustur namusun tavizi olmaz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tüm Türk cumhuriyetlerinin birleşme ağı olması dileği ile hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu

Ziyaretin sonunda Azerbaycanlı STK'lar ve Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Kars tren garını gezip yetkililerden bilgi aldıktan sonra şehir de çeşitli görüşmeler yapmak için Kars tren garından ayrıldılar.

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