Asimder Ve Bdm Kars Şehit Aaileleri Derneğini Ziyaret Etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğini (ASİMDER) ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğini (ASİMDER) ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Azerbaycan halk kahramanı Sultan Paşabeyoğlu'nun mezarına levha dikmek için Kars'ta bulunan Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, BDM Genel Başkanı İsmayil Ağayev ve yanlarındaki heyet ile birlikte Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Muhsin Akçay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Asimder Genel Başkanı Gülbey, "Vatan, bayrak ve milletimizin varlığı için kendi canlarını hiçe sayarak şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin ailelerinin bulunduğu ve kurduğu bu mekanda bulunmak ayrı bir şereftir. Bizim için, 1915 yılında Çanakkale'de ve vatanın diğer bölgesinde ihanetçi Ermeni çetelerine ve faşist ırkçı Ermenilere karşı bu toprakları savunan askerlerimiz ve gönüllü Hamidiye Alaylarında görev yaparken şehit düşen gazi olan atalarımız ve şehitlerimize de çok şey borçluyuz. Asimder olarak, Ülkemizin hangi şehrine gidersek gidelim oradaki şehit aileleri ve gaziler derneklerini ziyaret ederiz. Sizlere de uğrayıp acınızı paylaşmak ve şehitlerimizi yad etmek istedik" dedi.

Bir millet olduğumuz gibi şehitlerinde bir olduğunu belirten BDM Genel Başkanı Ağayev, "1992 yılında işgalci Ermenilere karşı vatan, bayrak ve milletini korumak için can veren Azerbaycan yiğitleri ile terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadelede hayatını kaybeden şehitler aynıdır. Ermeniler 1992 yılında Karabağ'da masum silahsız Azerbaycan halkını katlederken 1915'in intikamını alıyoruz diyorlardı. Bu terörist Ermeniler Azerbaycan ile Türkiye diye ayırmadı. Hepsini Müslüman Türk milleti olduğu için 1915 ile 1992 yılında yaptıkları katliamları bir birinin devamı diyerek yaptılar"şeklinde konuştu.

Kars Şehit Aileler ve Gaziler Dernek Başkanı Akçay ise, "Cumhurbaşkanı rahmetli Haydar Aliyev'in dediği gibi "Bir Millet İki devletiz" sözü tamda dediğinizi açıklamaktadır. İşte faşist Ermeniler Türkiye-Azerbaycan diye hiçbir zaman bakmadı. Bizleri bir millet gördü ve hesapladı. Sizlerinde ilk fırsatta derneğimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret etmenizde şehitlerimiz arasına fark koymadığınızı göstermektedir. Bu ziyaretiniz biz şehit aileleri için çok onur verici olmuştur. Sizler ve bizler onların uğruna şehit olduğu bu kutsaliyetleri sonuna kadar sahiplenip koruyacağız" ifadelerini kullandı.