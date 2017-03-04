  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Asimder’den İstanbul’da Hocalı Katliamını Anma Töreni

» »
Asimder’den İstanbul’da Hocalı Katliamını Anma Töreni
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, Ermeniler tarafından işgal ettiği Azerbaycan...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, Ermeniler tarafından işgal ettiği Azerbaycan Hocalı'da yaptıkları katliamın 25. Yıldönümünde İstanbul Taksim'de geniş çaplı bir etkinlikle anma programı ile anma töreni gerçekleştirdi.

Ermeni çeteleri ve terör örgütlerinin 1000 yıldır Müslüman Türklere katliam yaparak aslında organizeli bir terörizm yaptığını açıklayan ASİMDER Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, "Ermeniler 1000 yıldır Müslüman Türk milletine karşı hep katliamlar yapmıştır. Bu katliamlar organizeli olarak her yüz yılda kademeli olarak yapılmıştır. Rusya destekli gönüllü Ermeni gruplar Kafkasya bölgesinde ve İran'da devamında Osmanlı İmparatorluğu döneminde hunharca yaptığı terör olaylarının en sonuncusu ise dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Azerbaycan Karabağ topraklarını işgal eden Rusya destekli Ermenistan bölgeye kan kusmuştur. Hocalı kasabasında çoluk çocuk, yaşlı ve kadın demeden silahsız binlerce insanı katletmiş, bir milyon insanı ölüm korkusu yaratarak göçe zorlamış ve yüzlerce esir ve kayıp Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı katliam yapan bu teröristler şimdilerdeyse Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olmuşlardır. Bu eli kanlı katiller İnsan Hakları Mahkemesine çıkarak gerekli cezayı alıp Azerbaycan halkından özür dilemeliler" dedi.

Ermeni teröristlerin IŞID'dan hiçbir farkı yoktur diyen Gülbey, "Suriye ve Irak'ta IŞID silahsız, savunmasız insanları nasıl toplu katlediyorsa, gönüllü Ermenilerde Azerbaycan Hocalı'da sivil halkı soğuk kış gününde kurdukları tuzaklara çekerek dünyanın gözleri önünde 613 insanı katletmişlerdir. İşte bu vicdansızların dünyadaki Boko Haram, El Kaide, El Nusra, İra, ASALA ve IŞID'dan hiçbir farkı yoktur. Ermeni terörizmi dünya tarihinde Müslüman Türk milletini katletmiştir. Tüm şehitlerimiz ile birlikte Karabağ Hocalı'da şehit edilen kardeşlerimize Rabbim rahmet etsin, kanları yerde kalmayacaktır. Suçlular hukuk önüne çıkartılarak gerekli ceza verilene kadar ASİMDER olarak bu katillerin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Asimder’den İstanbul’da Hocalı Katliamını Anma Töreni

Asimder’den İstanbul’da Hocalı Katliamını Anma Töreni

Asimder’den İstanbul’da Hocalı Katliamını Anma Töreni

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Referandum Çalışmalarına Devam Ediyor04 Mart 2017 Cumartesi 08:23
  • Ak Partili Çakar, Malazgirt’te Yapılacak Projeleri Anlattı04 Mart 2017 Cumartesi 08:23
  • Hakkari’de Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları04 Mart 2017 Cumartesi 08:18
  • Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor04 Mart 2017 Cumartesi 08:13
  • Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin04 Mart 2017 Cumartesi 07:38
  • Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor04 Mart 2017 Cumartesi 07:38
  • Asd’ye Özel İhracat Ödülü04 Mart 2017 Cumartesi 07:38
  • Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı04 Mart 2017 Cumartesi 07:08
  • Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti04 Mart 2017 Cumartesi 07:08
  • Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti04 Mart 2017 Cumartesi 07:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti