Asimder’den İstanbul’da Hocalı Katliamını Anma Töreni

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, Ermeniler tarafından işgal ettiği Azerbaycan...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, Ermeniler tarafından işgal ettiği Azerbaycan Hocalı'da yaptıkları katliamın 25. Yıldönümünde İstanbul Taksim'de geniş çaplı bir etkinlikle anma programı ile anma töreni gerçekleştirdi.

Ermeni çeteleri ve terör örgütlerinin 1000 yıldır Müslüman Türklere katliam yaparak aslında organizeli bir terörizm yaptığını açıklayan ASİMDER Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, "Ermeniler 1000 yıldır Müslüman Türk milletine karşı hep katliamlar yapmıştır. Bu katliamlar organizeli olarak her yüz yılda kademeli olarak yapılmıştır. Rusya destekli gönüllü Ermeni gruplar Kafkasya bölgesinde ve İran'da devamında Osmanlı İmparatorluğu döneminde hunharca yaptığı terör olaylarının en sonuncusu ise dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Azerbaycan Karabağ topraklarını işgal eden Rusya destekli Ermenistan bölgeye kan kusmuştur. Hocalı kasabasında çoluk çocuk, yaşlı ve kadın demeden silahsız binlerce insanı katletmiş, bir milyon insanı ölüm korkusu yaratarak göçe zorlamış ve yüzlerce esir ve kayıp Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı katliam yapan bu teröristler şimdilerdeyse Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olmuşlardır. Bu eli kanlı katiller İnsan Hakları Mahkemesine çıkarak gerekli cezayı alıp Azerbaycan halkından özür dilemeliler" dedi.

Ermeni teröristlerin IŞID'dan hiçbir farkı yoktur diyen Gülbey, "Suriye ve Irak'ta IŞID silahsız, savunmasız insanları nasıl toplu katlediyorsa, gönüllü Ermenilerde Azerbaycan Hocalı'da sivil halkı soğuk kış gününde kurdukları tuzaklara çekerek dünyanın gözleri önünde 613 insanı katletmişlerdir. İşte bu vicdansızların dünyadaki Boko Haram, El Kaide, El Nusra, İra, ASALA ve IŞID'dan hiçbir farkı yoktur. Ermeni terörizmi dünya tarihinde Müslüman Türk milletini katletmiştir. Tüm şehitlerimiz ile birlikte Karabağ Hocalı'da şehit edilen kardeşlerimize Rabbim rahmet etsin, kanları yerde kalmayacaktır. Suçlular hukuk önüne çıkartılarak gerekli ceza verilene kadar ASİMDER olarak bu katillerin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.