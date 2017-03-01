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Aşiretler Referandum İçin ‘Evet’ Dedi

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Aşiretler Referandum İçin ‘Evet’ Dedi
Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF), 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna "evet" dedi.

Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF), 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna "evet" dedi.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen basın açıklamasına federasyona bağlı 39 aşiret önderi ve basın mensupları katıldı. Gazeteci-Yazar Rıdvan Atabey'in Kürtçe konuşmalarının ardından kürsüye çıkan KAF Genel Başkanı Rasim Aslan, son yıllarda batı ve doğu dünyasında önemli sosyal ve siyasal gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini söyledi. Türkiye'nin yeni dünyaya daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke olma yolunda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Aslan, "Ülkemizin yanı başında bulunan Ortadoğu coğrafyasında son dönemlerde büyük sorunlar yaşanmakta, Arap baharı ile başlayan süreç, ne yazık ki bölgeyi büyük bir kaos ortamına sokmuş durumdadır. Özellikle Suriye'de birkaç yıldır yaşanan iç savaş hali ve kaos, beraberinde bir insanlık dramını da getirmiştir. Ülkemiz, yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen tarihin kendisine yüklediği "ensar" olma bilinci ile milyonlarca muhacire kapısını açmış, mazlumların sığınağı olmuştur" dedi.

Büyük ve güçlü bir Türkiye'nin sadece Ortadoğu halkının değil, tüm İslam coğrafyası ve tüm insanlık medeniyeti için bir barış teminatı olduğunu vurgulayan Aslan, "Hangi dinden, dilden, ırktan olursa olsun mazlumların yegane istinatgahı ülkemiz olacaktır. Artık sadece kendi halkına değil, tüm mazlum halkların adına güçlü bir aktör ve yönetilen değil yöneten, sürüklenen değil sürükleyen, dış politikaya teslim olan değil politika üreten ve icra eden bir devlet olmayı seçmiştir. Bu hedefin elde edilmesi adına daha etkin ve güçlü bir icra ve cumhuriyet rejiminin en önemli gereklerinden biri olan güçler ayrılığı ilkesinin daha iyi işletilmesi adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme yoluna girmiş, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek referandumla bu yeni sistem halkımızın takdirine ve onayına sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Müslüman coğrafyasının ve pek çok mazlum halkın duasını alan ve ümmetin son kalesi olarak görülen bir vatan olduğuna dikkat çeken Aslan, "Karanlığın en yoğun olduğu zaman, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. İnşallah karanlıkları geçtik, aydınlıklara doğru yol alıyoruz. 16 Nisan'ın böyle bir gün olacağına inanıyor, milletimiz ve ümmetimiz için aydınlık ve fırsat döneminin geçişine Kadim Aşiretler Federasyonu olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" diyoruz" şeklinde konuştu.

Gazeteci-Yazar Bayram Zilan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında İstanbul ve Ankara'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının açılmasının ardından yapılan tepkilerin yersiz olduğunu belirterek, "Yunanistan başbakanı geliyor, Yunanistan bayrağını açıyorsun, İsrail başbakanı geliyor, İsrail bayrağını asıyorsun ama "kardeşim" dediğin, Irak Kürdistanı'nın başbakanı geliyor, bayrağa itiraz ediyorsun. Bu yapılana itiraz etmek için Kürt olmaya gerek yok. Azerbaycan başbakanı gelse, Azerbaycan bayrağıyla ilgili bir tane Kürt laf etse, ben o Kürde karşı gerekeni yine söylerim" dedi.

Aşiretler Referandum İçin ‘Evet’ Dedi

Aşiretler Referandum İçin ‘Evet’ Dedi

Aşiretler Referandum İçin ‘Evet’ Dedi

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