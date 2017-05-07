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Aşırı Hızlı Sürücü Yoldan Geçen Kadına Çarptı

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Aşırı Hızlı Sürücü Yoldan Geçen Kadına Çarptı
ABD'de aşırı hız yapan kadın sürücü, köpeğiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen hemcinsine çarptı.

ABD'de aşırı hız yapan kadın sürücü, köpeğiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen hemcinsine çarptı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, korkunç kazada hayatını kaybetti. Bir kadın sürücünün kullandığı ve oldukça hızlı olan otomobil, köpeğiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Yaşlı kadın metrelerce öteye uçarken, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada, kadının köpeği de telef oldu.

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