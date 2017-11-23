Aşırı kilo zekadan çalıyor

Doç. Dr. Mehmet Emre Taşçılar, daha zeki ve başarılı olmak için obeziteye yol açan yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerektiğine dikkat çekti

Obezite, çağımızın en ciddi hastalıklarından biridir. Obezitenin özellikle çocukluk döneminde düzensiz, kalorili beslenme ve hareketsizlik nedeniyle arttığını belirten Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Taşçılar, obezitenin çocukların yalnızca beden sağlığını değil, zihin sağlığını da tehdit ettiğini bildirdi.,

FAZLA BESLENME BEYİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Fazla beslenme ve fazla enerji alımının beyin sağlığı ve fonksiyonlarını tehdit ettiğine vurgu yapan Ankara Koru Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Taşçılar, "Obezitenin çocukluk yaş grubunda diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, erken ve geç ergenlik gibi birçok hastalığa yol açtığı herkes tarafından malumdur. Ancak obezitenin çocukluk yaş grubunda zihinsel fonksiyonlar üzerine olan etkisi bilinmemektedir. Fazla beslenen çocukların daha zeki ve beyin fonksiyonlarının daha iyi olacağına yönelik yanlış bir inanış mevcuttur. Oysa bilimsel veriler bunun doğru olmadığını göstermektedir" dedi.

Zihinsel fonksiyonların düzenlenmesinde inisülinin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Doç. Dr. Taşçılar, inisülinin doğum öncesi dönemden başlayarak yenidoğan dönemi, ergenlik dönemi ve erişkin yaşa kadar hayat boyu beyin hücrelerinin fonksiyonel bütünlüğünü sağladığını belirtti. Beyin hücresinin gelişimi, büyümesi, farklılaşması, metabolizması, protein sentezi, enerji üretimi ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan maddelerin yapımı için insülin hormonuna ihtiyaç olduğuna işaret eden Taşçılar, "Sinir hücrelerinin birbirleriyle olan iletişiminde, bilgilerin aktarılmasında insülinin çok önemli işlevleri vardır. İnsülin eksikliğinde ya da insülin direnci geliştiği durumda sinir hücreleri arasındaki iletişim bozulmaya başlar. Beyin hücreleri arasında bozulan bu iletişim zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açar" diye konuştu.