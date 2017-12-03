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Asırlık Cami, İzmit Belediyesi’nce Restore Edildi

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Asırlık Cami, İzmit Belediyesi’nce Restore Edildi
İzmit'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Köyü'ndeki asırlık cami İzmit Belediyesi tarafından restore edildi.

İzmit'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Köyü'ndeki asırlık cami İzmit Belediyesi tarafından restore edildi.

İzmit Bağlıca'nın Mahallesi'nin Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Işıklı Camii zamanla hasarlı hale geldi ve uzun yıllardır kullanılmıyordu. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile asırlık caminin restorasyonu için bir süre önce çalışma başlatıldı.

Osmanlı döneminde çevre köylerin Cuma namazı için toplandıkları Işıklı Camii, yaklaşık 350 bin TL yatırım ile aslına uygun olarak restore edildi. Asırlık ağaçların içinde bulunan Kadir Gecesi ve diğer mübarekte gecelerde içerisinden ışık süzüldüğü rivayet edilen Işıklı Cami'nin restore edilmesi bölgedeki köylülerce sevinçle karşılandı. Vatandaşlar restorasyon çalışması için Başkan Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Belediye yetkilileri, çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Işıklı Camii'nin ibadete açılacağını söylediler. Köy mezarlığının da yer aldığı yaklaşık 33 dönümlük arazi içindeki camiyle birlikte şadırvanında yeniden yapıldığı kaydedildi.

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