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Asırlık Dikiş Makinelerine 50 Yıldır Hayat Veriyor

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Asırlık Dikiş Makinelerine 50 Yıldır Hayat Veriyor
Aydın'ın Söke ilçesinde 50 yıldır tamircilik yapan Adnan Çam, emektar dikiş makinelerine hayat vermeye devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde 50 yıldır tamircilik yapan Adnan Çam, emektar dikiş makinelerine hayat vermeye devam ediyor.

Hazır giyim ve teknolojinin gelişmesine rağmen dikiş makineleri hala birçok evin vazgeçilmezlerinden. Bir dönem her genç kızın rüyası olan dikiş makineleri bugün birçok ev hanımı için belki hatıraları temsil etse de, Sökeli Adnan Çam dikişi makinelerinin kullanımının hala yaygın olduğunu söylüyor. 50 yıldır mesleğin içinde olan ve 32 yıldır ise Söke çarşısında mütevazi dükkanında dikiş makinelerini tamir etmeye devam eden Adnan Çam, en çok çırak bulamamaktan dert yanıyor.

Eline tamir için 100 yılı deviren birçok makinenin geldiğini belirten Adnan Çam'ın ustalığı zaman içinde dikiş makineleri ile sınırlı kalmamış. Küçük ev aletleri ve elektrik süpürgelerini de tamir eden Adnan Usta'nın en çok zevk aldığı tamirat işi dikiş makineleri olmuş. Yeni yetişen ustaların küçük işlere tenezzül etmediğini, tamirat konusunda mücadele verdiklerini belirten Adnan Çam; "Ömrüm yettiği sürece devam edeceğim" dedi.

Dikiş makinelerine günümüzde maddi durumu iyi olan kişilerin daha fazla ilgi duyduğunu belirten Adnan Çam; "Çok ilginçtir. Gerek hobi, gerekse kullanım açısından dikiş makinelerine üst tabaka meraklı. Dikiş kursları bu mesleğin sürmesindeki en büyük etken. Dikiş makineleri tamiratı hala bize ekmek yedirmeye devam ediyor" diye konuştu.

Asırlık Dikiş Makinelerine 50 Yıldır Hayat Veriyor

Asırlık Dikiş Makinelerine 50 Yıldır Hayat Veriyor

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