Asit Tankeri Traktöre Çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Kaza, Tavşanlı -Emet karayolu Tepecik Beldesi girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan Şerif Kocatürk idaresindeki 42 EZV 90 plakalı asit tankeri ile İsmail Çelik yönetimindeki 43 U 9489 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonuncunda yere dökülen bir miktar asit için kireç dökülürken şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.
Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz da kaza yerine gelerek bilgi aldı. (Tİ - EFE)
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