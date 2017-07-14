  • BIST 105.176
  • Altın 139,793
  • Dolar 3,5377
  • Euro 4,0536
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 36 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Asit Tankeri Traktöre Çarptı

» »
Asit Tankeri Traktöre Çarptı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Kaza, Tavşanlı -Emet karayolu Tepecik Beldesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan Şerif Kocatürk idaresindeki 42 EZV 90 plakalı asit tankeri ile İsmail Çelik yönetimindeki 43 U 9489 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonuncunda yere dökülen bir miktar asit için kireç dökülürken şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz da kaza yerine gelerek bilgi aldı. (Tİ - EFE)

Asit Tankeri Traktöre Çarptı

Asit Tankeri Traktöre Çarptı

Asit Tankeri Traktöre Çarptı

Asit Tankeri Traktöre Çarptı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da Şehitler İçin Mevlit Okunup, Fidan Dikildi14 Temmuz 2017 Cuma 19:08
  • Başkan Albayrak, Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi14 Temmuz 2017 Cuma 18:58
  • İznik Şehitliği’nde Anlamlı Tören14 Temmuz 2017 Cuma 18:58
  • Gazi Metehan Doğru’ya Rozeti Takdim Edildi14 Temmuz 2017 Cuma 18:53
  • Rektör Çomaklı’dan 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2017 Cuma 18:53
  • Bozdoğan’da 1 Hektar Makilik Alan Zarar Gördü14 Temmuz 2017 Cuma 18:48
  • Başkan Üzülmez’den 15 Temmuz Gazilerine Ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
  • İlimtepe Ve Kampüs İnşaatı İlerliyor14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
  • Ömer Halisdemir’in Kardeşinden Başkan Baran’a Ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
  • Havran’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açıldı14 Temmuz 2017 Cuma 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti