Balıkesir'in Edremit ilçesinde fotoğraf sanatçısı Özge Oduncu'nun "Aşk" fotoğraf sergisi açıldı.
Özel bir AVM'de sergilenen fotoğraf sergisi izleyicilerden büyük beğeni aldı. Özge Oduncu'nun ilk kişisel fotoğraf sergisi olan "Aşk" prortre fotoğraflardan oluşuyor. Açılışını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın yatığı sergi büyük ilgi gördü. 62 fotoğrafın yer aldığı sergide yaklaşan yeni yıl öncesi hazırlana fotoğraf ağacı izleyicilerden tam not aldı.
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