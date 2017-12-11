AŞK OLSUN SİZE

Eskişehir’den yediğimiz dört göle üzülüyorum elbette ama takımın o maçtaki kişiliksiz futbolu beni kahretmiştir.
O oyunun nedeni, parasının ödenmediğini öğrenen Jonathan Ayite’nin maç sabahı ‘’otel odasında sakatlandım’’ diyerek, İstanbulspor maçına çıkmaması, dahası buna sportif direktörü de alet etmesi ve parasını alınca bir hafta sonraki maçta kendisine forma verilmesi gibi saçmalıklar mı, yoksa kulübün başsız kalacağı korkusuyla oluşan moral bozukluğu muydu bilmem.
O gün taraftarı olduğum o takımdan utanmıştım.
Ancak, dün Denizli Atatürk Stadındaki takımla, önceki haftanın takımı arasında geceyle gündüz gibi bir fark vardı.
Denizli’de gol yoktu belki ama kaybetmeye tahammülü olmadığını ve hatta kazanmak istediğini belli eden bir takım vardı.
Hakemin maçı bitiren düdüğüyle, ‘’daha önceleri neredeydiniz, aşk olsun size’’ diye mırıldanmışım.
Maça kötü başladık.
Denizlispor maçın hemen başında oyunu yarı sahamıza yıkmak istedi.
Başarılı da olduklar.
İlk yarım saat rakibi karşılamak için vardık sadece.
İkinci yarıda da, ev sahibi olmanın avantajıyla Denizlispor topla daha çok oynadı belki ama bizim de pozisyonlarımız vardı.
Her iki takımın oyuncuları da ellerinden geleni yaptılar.
Kora kor şeklinde mücadele oldu yani.
Mesela geçen hafta yediğimiz o saçma sapan golde rakibini seyrederek, Furkan’ın suç ortağı olan Kenan Karışık’ın dünkü çabasını görmezden gelemem.
Chıbuıke’yi de beğendim.
Engin İpekoğlu’nun neden onu çıkardığını anlayamadım.
Chıbuıke’de anlamamış olmalı ki, kulübedeki arkadaşlarına ‘’neden beni çıkardı ki’’ der gibiydi.
Enes İslam ilkin.
İyi kumaş, belli.
O golü atsa kahramanımız olurdu belki ama üzülmesin, kaçırdığı golün nedeni, maç eksikliğidir. Biz ona yorduk, o da öyle düşünsün, moralini bozup, özgüvenini yitirmesin.
Lig’deki durumumuz can sıkıcı.
Bu gidiş, iyi değil biliyorum
Göze hoş gelen futbolu da oynayamıyoruz falan ama benim taraftarı olduğum takım en azından böyle mücadele etsin.
Fazla bir şey mi istiyorum sizce.
Böyle mücadele edersek bizi kolay yenemezler.
Kim bilir, belki bir kazanırız da..
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AŞK OLSUN SİZE
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