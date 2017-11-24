  • BIST 105.026
  • Altın 162,753
  • Dolar 3,9187
  • Euro 4,6430
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Aşkale’de Ak Partili Gençlerden Birlik Beraberlik Vurgusu

» »
Aşkale’de Ak Partili Gençlerden Birlik Beraberlik Vurgusu
Ak Parti Aşkale İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, partinin kuruluşundan bu yana Gençlik Kollarında görev yapan herkesi bir araya getirdi.

Ak Parti Aşkale İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, partinin kuruluşundan bu yana Gençlik Kollarında görev yapan herkesi bir araya getirdi.

A Parti ilçe teşkilat binasında gerçekleştirilen birlik toplantısına İlçe Başkanı A.Kerim POlat, Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca, parti ve gençlik kolları yönetimi katılım sağladı.

Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat yaptığı açıklamada, "Partimizin kuruluşundan buyana en büyük şansları olan Ak Gençlikte maddi manevi hiç bir sorumluluktan kaçmadan görev yapan dava arkadaşlarımız ile olmaktan onlar ile istişare etmekten gurur duydum. Bu bir bayrak yarışıdır bu bilinç ile hareket edip Ak davaya hizmet eden gençlerimize ve dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca ise konuşmasında "Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde böyle bir toplantı tertip ettik. Bugüne dek davamıza hizmet eden tüm dava arkadaşlarıma; eski yeni demeden el ele yürek yüreğe birlik ve beraberlik içerisinde Ülkemizin bekası için Davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplantımıza iştirak eden başta ilçe teşkilat Başkanımız Kerim Polat'a ve yönetimine ve de buraya teşrifleri ile bizleri onure eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum." Dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yiyecek Arayan Köpek Yer Altı Çöp Konteynerinin İçine Düştü24 Kasım 2017 Cuma 08:33
  • Aşkale’de Ak Partili Gençlerden Birlik Beraberlik Vurgusu24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Yunusların İstanbul Boğazı’nda Av Mücadelesi24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Küçükçekmece’de Evde Bakım Hizmeti Yüzleri Güldürüyor24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Her Yıl 1,25 Milyon Kişi Trafik Kazalarına Kurban Gidiyor24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Bu Okula Ayakkabı İle Girmek Yasak24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Şehit Öğretmenler Unutulmadı24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Başkan Mustafa Demir: "Ecdadımızın Muhteşem Tarihinin Temelinde Öğretmenler Var"24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Öğretmenler Seslendirdikleri Şarkıya Klip Çekti24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Sultangazi Belediyesi’nden Öğretmenlere Özel Yemek24 Kasım 2017 Cuma 08:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti