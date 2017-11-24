Aşkale’de Ak Partili Gençlerden Birlik Beraberlik Vurgusu

Ak Parti Aşkale İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, partinin kuruluşundan bu yana Gençlik Kollarında görev yapan herkesi bir araya getirdi.

Ak Parti Aşkale İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, partinin kuruluşundan bu yana Gençlik Kollarında görev yapan herkesi bir araya getirdi.

A Parti ilçe teşkilat binasında gerçekleştirilen birlik toplantısına İlçe Başkanı A.Kerim POlat, Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca, parti ve gençlik kolları yönetimi katılım sağladı.

Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat yaptığı açıklamada, "Partimizin kuruluşundan buyana en büyük şansları olan Ak Gençlikte maddi manevi hiç bir sorumluluktan kaçmadan görev yapan dava arkadaşlarımız ile olmaktan onlar ile istişare etmekten gurur duydum. Bu bir bayrak yarışıdır bu bilinç ile hareket edip Ak davaya hizmet eden gençlerimize ve dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca ise konuşmasında "Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde böyle bir toplantı tertip ettik. Bugüne dek davamıza hizmet eden tüm dava arkadaşlarıma; eski yeni demeden el ele yürek yüreğe birlik ve beraberlik içerisinde Ülkemizin bekası için Davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplantımıza iştirak eden başta ilçe teşkilat Başkanımız Kerim Polat'a ve yönetimine ve de buraya teşrifleri ile bizleri onure eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum." Dedi.