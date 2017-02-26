Aşkale’de Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E- 80 Karayolu, Tarım Kredi Kooperatifi önünde meydana gelen trafik kazasında; K.K., idaresindeki 25 DT 845 plakalı otomobile aynı istikametten gelen M.K., yönetimindeki 61 KZ 674 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki otomobilde de hasar oluştu.

Kaza sonrası hareket kabiliyetini otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı.