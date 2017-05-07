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Asker Arkadaşları 25 Yıl Sonra Tekrar Bir Araya Geldi

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Asker Arkadaşları 25 Yıl Sonra Tekrar Bir Araya Geldi
Van Erciş Jandarma Komando Bölüğünde vatani görevini yapan 1971-1972-1973 devre erden albaya kadar 96 rütbeli asker, 25 yıl sonra Konya'da bir araya geldi.

Van Erciş Jandarma Komando Bölüğünde vatani görevini yapan 1971-1972-1973 devre erden albaya kadar 96 rütbeli asker, 25 yıl sonra Konya'da bir araya geldi.

Erciş Jandarma Komando Bölüğünde vatani görevini yapan 1971-1972-1973 devre 96 eski asker arkadaş, 25 yıl sonra ikinci buluşmalarını Konya'da gerçekleştirerek anılarını tazeledi.

Buluşma organizasyonunu düzenleyen Ahmet Muammer Yüksel, amaçlarının 25 yıl sonra tekrar toplanarak geçmişteki güzel anılarını yad etmek olduğunu belirterek, "Bir buçuk, iki sene önce arkadaşlarımızın benden böyle bir isteği üzerine toplamaya başladım. Şu anda 184 kişiyiz. Hepsi kocaman yürekli. Bu ikinci topluluğumuz ama ara topluluğumuz da var. Zaman zaman bir telefonla 35-40 kişi iki saat sonra bir araya gelebilecek yürekli insanlar. Yılda bir, mayıs aylarında genel toplantımız var. Bu ikinci toplantımızı da Konya'da yaptık. Mevlana Hazretlerinin şehri olsun diye istedik" dedi.

Arkadaşlarının, etkinliğin devamını hayatlarının sonuna kadar sürdüreceklerini de söylediğini ifade eden Yüksel, "Gönüller bir olsun ama ben şunu fark ettim ki birimize en ufak bir hastalık, bir kaza ve bir bela gelirse o anda herkesin yağmur gibi üşüştüğünü gördüm. Bunları, herhalde sosyal hayattaki arkadaştan çok daha farklı kılan da askerlik anıları, o andaki yaşadığı olaylar, bunun verdiği gurur olsa gerek" diye konuştu.

Buluşma organizasyonu, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Bir otelde düzenlenen organizasyona, İl Jandarma Komutanı İsmet Cansaran, bölük kurucusu Kıdemli Albay Mustafa Mutluay, Erciş Jandarma Komando Bölüğünün rütbeli personelleri ve erleri katıldı.

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