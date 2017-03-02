Askeri Helikopter Hayat Kurtardı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, 3 yaşındaki Miraç Akdoğan'ın hayatını kurtaran yetkililere teşekkür etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, 3 yaşındaki Miraç Akdoğan'ın hayatını kurtaran yetkililere teşekkür etti.

Önceki gün akşam saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde ikamet eden Akdoğan ailesinin üçüncü çocuğu olan 3 yaşındaki Miraç Akdoğan, iki katlı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Miraç'a ilk müdahale yapıldı. Van'a acilen sevkin yapılması için durum Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'a bildirildi. Bunun üzerine minik Miraç, Fatih Kışlasına inen helikopterle Van Bölge ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zamanında Van'a ulaştırılan çocuk hemen ameliyata alındı. Beyin kanaması geçiren çocuğun hayati tehlikeyi atlatması hem ailesini hem de Kırıkdağ köyü sakinlerini sevindirdi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, yetkililerin gece yarısı hayat kurtardığını söyledi. Adıyaman, "3 yaşındaki Miraç Akdoğan 7 metre yükseklikteki evinin balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye götürdük, burada ilk müdahalesi yapıldı. Beyin kanaması geçirdiği için hayati tehlikesinin bulunduğunu ve acilen Van'a ulaştırılması gerektiğini bize söylediler. Durumun Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'a bildirilmesi üzerine yetkililer gece yarısı harekete geçti. Fatih Kışlasına inen helikopterle çocuk Van'a ulaştırıldı ve hayatı tehlikeyi atlattı. Her zaman halkın yanında olan ve onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen, hayatlarını kurtaran Sayın Valimiz ve beraberindeki komutanlara köy halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuğun babası Gani Akdoğan ise, yetkililer başta olmak üzere muhtar ve köy halkına çocuğunu kurtardıkları için minnettar olduğunu söyledi.