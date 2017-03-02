  • BIST 89.670
  • Altın 147,483
  • Dolar 3,6873
  • Euro 3,8813
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Askeri Helikopter Hayat Kurtardı

» »
Askeri Helikopter Hayat Kurtardı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, 3 yaşındaki Miraç Akdoğan'ın hayatını kurtaran yetkililere teşekkür etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, 3 yaşındaki Miraç Akdoğan'ın hayatını kurtaran yetkililere teşekkür etti.

Önceki gün akşam saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde ikamet eden Akdoğan ailesinin üçüncü çocuğu olan 3 yaşındaki Miraç Akdoğan, iki katlı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Miraç'a ilk müdahale yapıldı. Van'a acilen sevkin yapılması için durum Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'a bildirildi. Bunun üzerine minik Miraç, Fatih Kışlasına inen helikopterle Van Bölge ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zamanında Van'a ulaştırılan çocuk hemen ameliyata alındı. Beyin kanaması geçiren çocuğun hayati tehlikeyi atlatması hem ailesini hem de Kırıkdağ köyü sakinlerini sevindirdi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, yetkililerin gece yarısı hayat kurtardığını söyledi. Adıyaman, "3 yaşındaki Miraç Akdoğan 7 metre yükseklikteki evinin balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye götürdük, burada ilk müdahalesi yapıldı. Beyin kanaması geçirdiği için hayati tehlikesinin bulunduğunu ve acilen Van'a ulaştırılması gerektiğini bize söylediler. Durumun Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'a bildirilmesi üzerine yetkililer gece yarısı harekete geçti. Fatih Kışlasına inen helikopterle çocuk Van'a ulaştırıldı ve hayatı tehlikeyi atlattı. Her zaman halkın yanında olan ve onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen, hayatlarını kurtaran Sayın Valimiz ve beraberindeki komutanlara köy halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuğun babası Gani Akdoğan ise, yetkililer başta olmak üzere muhtar ve köy halkına çocuğunu kurtardıkları için minnettar olduğunu söyledi.

Askeri Helikopter Hayat Kurtardı

Askeri Helikopter Hayat Kurtardı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt Öğrencileri Yangın Konusunda Bilgilendirildi02 Mart 2017 Perşembe 12:48
  • Kar Voleybolu Uludağ’a Geliyor02 Mart 2017 Perşembe 12:48
  • Başkan Baran, Vatandaşlardan Referandumda “Evet” Oyu İçin Destek İstedi02 Mart 2017 Perşembe 12:48
  • Kuşadası Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 12:48
  • Murzioğlu: “Birlikten Kuvvet Doğar”02 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Başkan Hakan’dan Bakkallar Ve Manavlar Odasına Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Eğitimler Artık Ambulansta Yapılacak02 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Başkan Doğan, Koto Yönetimini Makamında Kabul Etti02 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Erdemli Belediyesinden Eğitim Kurumlarına Hizmet Desteği02 Mart 2017 Perşembe 12:43
  • Evi Yanan Aileye Kızılay’dan Yardım02 Mart 2017 Perşembe 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti