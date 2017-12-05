Askeri Kaynaklardan Kediye İşkence Olayı Açıklaması

Askeri kaynaklar, Erzincan'da bir kediye işkence yapan personelin en ağır şekilde cezalandırılacağını ve serbest kalmasının söz konusu olmadığını...

Askeri kaynaklar, Erzincan'da bir kediye işkence yapan personelin en ağır şekilde cezalandırılacağını ve serbest kalmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Erzincan Orduevi'nde 3 Aralık tarihinde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda, 3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildi. Ayrıca Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlattı.

Askeri kaynaklar, kediye işkence yapan personelin serbest kalmasının ve terhisinin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, "En ağır şekilde cezalandırılacak" açıklamasını yaptı.