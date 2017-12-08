Askeri Konvoyda Kaza: 15 Asker Yaralı

Van'dan Hakkari'ye gitmekte olan konvoydaki üç aracın kaza yapması sonucu 15 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Van'dan Hakkari'ye gitmekte olan konvoydaki üç aracın kaza yapması sonucu 15 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığına ait araçların yer aldığı askeri konvoyun, 8 Aralık 2017 günü 14.00 sıralarında ilimizden Hakkâri'ye intikali esnasında, Zernek Barajı mevkiinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle tek taraflı yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucunda konvoyda bulunan 3 Kirpi aracı yan yatmış ve 15 personel hafif şekilde yaralanmıştır. Hayatı tehlikeleri bulunmayan personel, 112 ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir" denildi.