Askeri Lise Sınavı Sorularını Veren Fetö Mensuplarına Gözaltı

DÜZCE (İHA) – FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Askeri Lise Sınavı öncesinde sınav sorularını verdikleri tespit edilen 10 kişiye yönelik Düzce...

DÜZCE (İHA) – FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Askeri Lise Sınavı öncesinde sınav sorularını verdikleri tespit edilen 10 kişiye yönelik Düzce merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2009 yılında yapılan Askeri Lise Sınavı öncesinde FETÖ üyelerinin yazılı sınav sorularına erişerek yandaşlarına verdiklerinin tespit edilmesi üzerine 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzce merkezli olarak Bursa, Diyarbakır, Karaman, Eskişehir ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.G., B.E.G., E.Ş., P.A., F.Ö., M.A.T., M.M.K. ve U.Y. tutuklama istemi ile sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli ise aranıyor.