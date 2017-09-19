Askeri Sivil Memur Enfeksiyon Kapıp Öldü

Kastamonu ilinde görev yapan ve enfeksiyon kapan askeri sivil personel, tedavi gördüğü memleketi İzmir'de hayatını kaybetti.

Kastamonu ilinde görev yapan ve enfeksiyon kapan askeri sivil personel, tedavi gördüğü memleketi İzmir'de hayatını kaybetti.

Görev yaptığı Kastamonu ilinde bir süre önce rahatsızlanan Muhammed Mustafa Yüksel (21), buradaki ilk tedavisinin ardından memleketi İzmir'e getirilerek tedavisini burada sürdürdü. Enfeksiyon kapan ve tedavilere bir türlü cevap vermeyen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç sivil memurun ölümü, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bağlı Kayaköy Mahallesi'nde oturan yakınlarını da yasa boğdu. Bekar olan Muhammed Mustafa Yüksel için Kayaköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüksel, gözyaşları arasında Kayaköy Kabristanlığına defnedildi.