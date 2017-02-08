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Askf Başkanı Aydın’dan Başkan Kayda’ya Ziyaret

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Askf Başkanı Aydın’dan Başkan Kayda’ya Ziyaret
Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) İsmail Aydın ve Salihli Amatör Spor Kulüpleri Başkanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında...

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) İsmail Aydın ve Salihli Amatör Spor Kulüpleri Başkanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz" ün de eşlik ettiği ziyarette, Salihli'de bulunan amatör spor kulüpleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kayda'ya taleplerini ileten Amatör Spor Kulüp Başkanları, spora yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizin sporun ve sporcularımızın yanındayız. Bugüne kadar istekleri doğrultusunda kendilerine desteklerimizi verdik. Salihli Belediyespor bünyesinde de başarılı genç sporcular yetiştiriyoruz." dedi.

Ziyaret sonunda Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın ve Amatör Spor Kulüp Başkanları'na teşekkür eden Başkan Kayda, tüm sporculara ve amatör kulüplerine başarı dileğinde bulundu.

BA-

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