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Aski, Aydın Genelinde Yatırımlarını Sürdürüyor

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Aski, Aydın Genelinde Yatırımlarını Sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü sürdürdüğü yoğun çalışma programını günden güne artırıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü sürdürdüğü yoğun çalışma programını günden güne artırıyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapısında önemli hamleler gerçekleştiren ASKİ, yatırımlarına hız verdi.

Sağlıklı ve sorunsuz içme suyu parolası ile çalışmalarını sürdüren ASKİ, son olarak Efeler ilçesinde yer alan Tepecik Bulvarı'nda içme suyu isale hat yapımını gerçekleştiriyor. Bulvar üzerinde bulunan iki şeritte de çalışma yapan ASKİ ekipleri toplam 4 bin 300 metre hat yapacak.

Sebze üretiminin başkenti olarak nitelendirilen Acarlar'a yakışan bir alt yapı tesis etmek için yatırım hamlesi başlatan ASKİ çalışmalarını artırdı. 42 kilometre kanalizasyon ve 38 kilometre içme suyu hat yapımını içeren projede önemli mesafe kaydedildi. Çalışmalar hızla sürerken Acarlar için alt yapı sorunları tarihe karışacak.

Kuşadası Gençlik Caddesi içmesuyu şebeke yenileme çalışmasında bir süredir devam eden imalat çalışması tamamlanarak kazı çalışmalarına geçildi. Eskiyen ve sorun çıkaran hatlar son teknoloji sisteme sahip borularla değiştirilecek. Çalışmalar kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Öte yandan ASKİ ilçede Türkmen Mahallesi'nde yer alan İstiklal, Okul, Çubukçu ve Leylak sokakta vana yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuşadası'nda faaliyetlerine aralıksız devam eden ASKİ, Davutlar Mahallesi'nde aşırı yağışlarda yaşanan yağmur suyu sorunlarını çözmek için deşarj hattı yapımı çalışmaları devam ediyor.

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