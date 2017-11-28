  • BIST 105.271
  • Altın 163,234
  • Dolar 3,9265
  • Euro 4,6730
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Aski: “Çukura Araç Düşmesinde İhmal Ya Da Tedbirsizlik Söz Konusu Değil”

» »
Aski: “Çukura Araç Düşmesinde İhmal Ya Da Tedbirsizlik Söz Konusu Değil”
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan su borusu patlamasının ardından...

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan su borusu patlamasının ardından oluşan çukura araç düşmesi haberleriyle ilgili ihmal ya da tedbirsizlik söz konusu olmadığını bildirdi.

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen yol çökmesi olayında kamuoyuna yansıtıldığı gibi ihmal ya da tedbirsizlik söz konusu olmadığı, olayın geçmiş yıllardan kalan basınçlı CTP cam elyaftan yapılan bir boru cinsi kullanılmasından kaynaklandığı bu boruların çok kırılgan borular olması nedeniyle ana isale hattının geçtiği yerlerde buna benzer sorunlar yaşanabildiği belirtildi.

Akşam vaktinde meydana gelen olaya anında müdahale edildiği, problemin kısa süre içerisinde çözüldüğü, meydana gelen hasarın, yine ASKİ tarafından karşılanarak vatandaşın mağduriyetinin giderileceğini belirtildi

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da her zaman sorunsuz bir alt yapı için çaba gösterdiklerini belirterek, "Ancak zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Bunları da en kısa sürede çözmek gayretindeyiz. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerimiz konuya anında müdahale ederek sorunu ortadan kaldırmıştır. Gerçekleşen olayda mağdur olan vatandaşımızın da mağduriyeti giderilecektir. Bir daha bu ve buna benzer olayların yaşanmaması için de gerekli tüm önlemler alınmaktadır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Acar’dan Emekli Öğretmenlere Anlamlı Jest28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Batman Belediyesinden Sinek Ve Sivrisineklerde Kışlak Mücadelesinde28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Doğanevler Özlenen Meydana Kavuşuyor28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Haktan Dişli’nin Nikah Törenine Katıldı28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Samandağ Belediyesi Soba Ve Kalorifer Küllerini Topluyor28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Küçükçekmece’de Tarih Ve Müzik Buluşması28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Anlayan: “Çok Donanımlı Bir Kapalı Pazar Yeri Yapılacak”28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Derviş Eroğlu, Büyükçekmece’nin Yeni Belediye Binasına Tam Not Verdi28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Fatsalı Gazi Abaz: “Yine Asker Olmaya Hazırım”28 Kasım 2017 Salı 11:03
  • 8.boğaziçi Zirvesi İstanbul’da Başladı28 Kasım 2017 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti