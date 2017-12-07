Aşkı Memduh Tiyatro Oyuncuları Nissara Avm’de Söyleşiye Katıldı

Aşk-ı Memduh tiyatrosu oyuncuları Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.

Aşk-ı Memduh tiyatrosu oyuncuları Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.

Aşk-ı Memduh tiyatrosu oyuncuları Gamze Özalan, Melda Gür, Erhan Yazıcıoğlu ve Volkan Severcan Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının merak ettikleri soruları cevaplayan oyuncular daha sonra ise hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıttılar.

Nissara AVM Müdürü Göktürk Özhan ise tiyatro oyuncularına kendileriyle birlikte oldukları için teşekkür etti. Özhan, " Nissara AVM olarak Nevşehir'de oyuncularımızı hayranlarıyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Yaklaşık bir sat boyunca hayranlarıyla söyleşi yapıp imza dağıtan tiyatro oyuncularına teşekkür ederim" dedi.