  • BIST 88.182
  • Altın 144,872
  • Dolar 3,6951
  • Euro 3,8919
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Aski Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

» »
Aski Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kızılay Adana Şube Başkanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında "Kahramanlık Senin Kanında Var" kampanyasına destek ASKİ'den geldi. Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Kahramanlık Senin Kanında Var" kampanyasına destek veren ASKİ personellerine teşekkür ederek kampanya belgesini Genel Müdür Hüseyin Oprukçu'ya takdim etti.

Belgeyi alan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Bu belgeyi tüm ASKİ ve Hüseyin Sözlü başkanım adına alıyorum. Tüm personellerimizin Kızılay otobüsünü boş bırakmadan kan vermelerini rica ediyorum" dedi.

Daha sonra Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu Kızılay otobüsünde incelemelerde bulundu. Törenin ardından ASKİ personelleri sırayla işlemlerini yaptırarak kan bağışı yaptı.

Aski Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

Aski Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ustaoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Aydın’da ‘Medya İletişim’ Ve ‘Arabuluculuk’ Büroları Hizmete Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Denizli’de ‘Hedef Pazar İtalya’ Konulu İhracat Paneli15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Mersinli’den Karaman Ailesine Taziye15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Pamukkale Üniversitesinde Güvenlik Toplantısı Yapıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Özalp’ta Buz Kırma Çalışması15 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Rektör Polat: “Öğrenci Sayımız Düşmeyecek”15 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Antalyaspor Pfdk’ya Sevk Edildi15 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Burhaniye’de Korkutan Yangın15 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Atakum Ve Kızılay El Ele15 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti