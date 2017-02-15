Aski Personelinden Kızılay’a Kan Bağışı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kızılay Adana Şube Başkanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında "Kahramanlık Senin Kanında Var" kampanyasına destek ASKİ'den geldi. Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Kahramanlık Senin Kanında Var" kampanyasına destek veren ASKİ personellerine teşekkür ederek kampanya belgesini Genel Müdür Hüseyin Oprukçu'ya takdim etti.

Belgeyi alan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Bu belgeyi tüm ASKİ ve Hüseyin Sözlü başkanım adına alıyorum. Tüm personellerimizin Kızılay otobüsünü boş bırakmadan kan vermelerini rica ediyorum" dedi.

Daha sonra Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu Kızılay otobüsünde incelemelerde bulundu. Törenin ardından ASKİ personelleri sırayla işlemlerini yaptırarak kan bağışı yaptı.