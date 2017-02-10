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Aşkınız Sağlığınızı Bozmasın

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Aşkınız Sağlığınızı Bozmasın
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün aşıkların aşklarını kutladıkları bir gün olduğunu ifade ederek, bu özel...

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün aşıkların aşklarını kutladıkları bir gün olduğunu ifade ederek, bu özel günde de sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, şu tavsiyelerde bulundu:

"Akşam yemeğini evde yerseniz hem kaliteli beslenmiş olursunuz hem de yemeklerin miktarının kontrolü sizde olur. Ağır yemekler yerine hafif ve kalorisi düşük yemekler hazırlayabilirsiniz.Örneğin; sebze çorbası, bol yeşillikli bir salata ya da mercimek salatası, haşlanmış yağsız somon gibi yemeklerle sağlıklı menüler oluşturabilirsiniz.Kızartmalardan uzak durmanızda fayda var. Yavaş yemek yediğiniz takdirde tüketmeniz gereken miktar kadar yemek tüketirsiniz.Çünkü beynin doyum sinyalini alması 20 dakikayı alır. Eğer siz yemeğinizi 8 dakikada bitirirseniz beyin doyum sinyalini almadığı için daha fazla yemek yemeniz kaçınılmaz olur. Yemeği yavaşlatmak için küçük lokmalar, minik ısırıklar ve çiğneme süresinin çokluğu yeterli olacaktır. Bunların yanında yemekle birlikte su içmek yemenizi yavaşlatacak ve doymuş hissetmenize yardımcı olacaktır. Unutulmamalı ki hızlı yemek tüketimin de mide ve beyin arasındaki iletişim için yeterli zaman geçmemiş olur. Yeni bir elbise satın alabilirsiniz. Bu garip gelebilir, ama bu özel günde bedeninizden 1 beden daha dar elbise satın alıp abartılı beslenmenin önüne geçebilirsiniz. Akşam yemeği için biraz daha sıkı giysiler giyerek tüketeceğiniz yemeklerin miktarını ayarlamak zorunluluğunda kaldığınız için daha dikkatli beslenirsiniz. Esnek ve bol giysilerle kendinizi daha rahat hissettiğiniz için yemenin de ölçüsünü kaçırmanız daha kolay olur. Siparişleriniz de dikkatli olun. Karmakarışık besinlerden oluşan menülerden uzak durun,porsiyonlarınızı küçük tutun, yemekleri haşlanmış ya da ızgara olarak tüketin,masa da mutlaka salata bulunsun,tatlı olarak meyveli ya da sütlü tatlıları tercih etmelisiniz. çikolata olmalı diyenlerdenseniz, meyveleri bitter çikolata ile hazırlanmış sosa bir parçacık batırıp tüketebilirsiniz. Masanızda mutlaka su da bulunmalıdır. Evde ya da dışarı da fark etmez. Kutlamanıza narı mutlaka dahil edin".

Aşkınız Sağlığınızı Bozmasın

Aşkınız Sağlığınızı Bozmasın

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