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Aşkları Engel Tanımadı

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Aşkları Engel Tanımadı
İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren yürüme engelli Ahsen Taşkıran ile

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren yürüme engelli Ahsen Taşkıran ile

Rabia Uysal'ın aşkları engel tanımadı.

Uysal ailesinin kızları Rabia ile Taşkıran ailesinin oğulları Ahsen Taşkıran bugün İzmir'in Tire ilçesi Hangar düğün salonunda düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Düzenlenen nikah merasiminde ise genç çiftleri sevenleri yalnız bırakmadı. Nikah töreninin 3 Aralık Dünya Engelliler gününe gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu söyleyen Ahsen Taşkıran, "Yıllar önce geçirdiğim bir trafik kazası sonucu sakat kaldım. Kalan hayatımı ise engelleri aşarak mücadele ile geçirdim. Allah bir anda karşıma Rabia'yı çıkardı. Birbirimize aşık olduk. Aşkımız engel tanımadı ve evlenme kararı aldık. Düğün tarihimizi boşluk bulabildiğimiz 3 Aralık tarihine aldık. Ben bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu unutmuşum. Tamamen bize sürpriz oldu. Ben buradan tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Unutmayalım ki her vatandaşımız bir engelli adayıdır. Lütfen engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıralım ve onlara saygı gösterelim" dedi.

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