  • BIST 87.256
  • Altın 146,160
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8383
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”

» »
Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "28 Şubat süreci siyasi etkileri yanında, ekonomik olarak da büyük...

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "28 Şubat süreci siyasi etkileri yanında, ekonomik olarak da büyük tahribatlara yol açmış post-modern bir darbe olarak tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.

"400 milyar dolar zararı olan bir süreç"

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda 28 Şubat'ın Türkiye'ye 400 milyar dolar zararı olduğunu ifade etti. Çalışakan, "Bu darbenin ülkemize maliyeti yaklaşık 400 Milyar Dolar'dır. Bankalardan hortumlanan para yaklaşık 50 Milyar Dolar'dır. "İrtica" yaftası ile mütedeyyin insanlarımız zulüm görmüş, 6 Milyon kişi fişlenmiştir. Kılık kıyafet nedeniyle yaklaşık 34 bin kişi hakkında soruşturma açılmış, 27 vakıf dernek kapatılmış, silahlı kuvvetlerden 1635 kişi ihraç edilmiştir" dedi.

"O günler geride kaldı"

Başörtüsü yasaklarının toplumun huzurunu bozmak için ülkede kutuplaşma nedeni olarak kullandığını ifade eden Çalışkan, daha sonra sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bin yıl sürecek" denilen darbe süreci geride on binlerce mağdur ve ekonomiye verdiği zararlarla anılır olmuştur. 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı olduğu iddia edilen bu darbe sürecinde Ankara Sincan'da tanklarla geçiş yapılmış, halka göz dağı verilmiştir. Dönemin Başbakanı Merhum Erbakan, bu süreçte büyük bir mücadele vermiş ve halkın gönlünde taht kurmuştur. Bir daha asla yaşanmasını istemediğimiz o kara günler çok şükür ki, geride kaldı. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Gelecek nesiller için güçlü ve güzel bir ülke bırakmak hayaliyle çalışan, Rahmetli Erbakan'ı da burada anmak istiyorum. O dönemin Başbakanı olarak tüm bu saldırılara karşı direniş göstermiştir. Ümmetin bekası için çalışmış ve daima dik durmuştur. Mekanı cennet olsun."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerçeği Aratmayan Tatbikat28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Ortahisar’ın Stratejik Turizm Planı Hazır28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Başkan Çelik: “Referandum İçin El Ele Vererek Hep Birlikte Çalışacağız”28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Başkan Sekmen’den Kentsel Dönüşüm Mesaisi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye28 Şubat 2017 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti