Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "28 Şubat süreci siyasi etkileri yanında, ekonomik olarak da büyük...

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "28 Şubat süreci siyasi etkileri yanında, ekonomik olarak da büyük tahribatlara yol açmış post-modern bir darbe olarak tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.

"400 milyar dolar zararı olan bir süreç"

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda 28 Şubat'ın Türkiye'ye 400 milyar dolar zararı olduğunu ifade etti. Çalışakan, "Bu darbenin ülkemize maliyeti yaklaşık 400 Milyar Dolar'dır. Bankalardan hortumlanan para yaklaşık 50 Milyar Dolar'dır. "İrtica" yaftası ile mütedeyyin insanlarımız zulüm görmüş, 6 Milyon kişi fişlenmiştir. Kılık kıyafet nedeniyle yaklaşık 34 bin kişi hakkında soruşturma açılmış, 27 vakıf dernek kapatılmış, silahlı kuvvetlerden 1635 kişi ihraç edilmiştir" dedi.

"O günler geride kaldı"

Başörtüsü yasaklarının toplumun huzurunu bozmak için ülkede kutuplaşma nedeni olarak kullandığını ifade eden Çalışkan, daha sonra sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bin yıl sürecek" denilen darbe süreci geride on binlerce mağdur ve ekonomiye verdiği zararlarla anılır olmuştur. 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı olduğu iddia edilen bu darbe sürecinde Ankara Sincan'da tanklarla geçiş yapılmış, halka göz dağı verilmiştir. Dönemin Başbakanı Merhum Erbakan, bu süreçte büyük bir mücadele vermiş ve halkın gönlünde taht kurmuştur. Bir daha asla yaşanmasını istemediğimiz o kara günler çok şükür ki, geride kaldı. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Gelecek nesiller için güçlü ve güzel bir ülke bırakmak hayaliyle çalışan, Rahmetli Erbakan'ı da burada anmak istiyorum. O dönemin Başbakanı olarak tüm bu saldırılara karşı direniş göstermiştir. Ümmetin bekası için çalışmış ve daima dik durmuştur. Mekanı cennet olsun."