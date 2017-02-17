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ASKON’DAN FORMALI DESTEK

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ASKON’DAN FORMALI DESTEK
Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu toplantısını Samsunspor formalarıyla gerçekleştirdi

ASKON Samsun Şubesi, Atakum Belediyesi tarafından tertip edilen ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ kampanyasına destek vermek için Yönetim Kurulu Toplantısı'na Samsunspor formalarını giyerek çıktı. 

ASKON Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan, “Şehrimizin markası olan Samsunsporumuzun ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ kampanyasına destek vermek adına haftalık yönetim toplantısını Samsunspor forması giyerek gerçekleştirdik. Takımımıza olan desteğimizi her alanda göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

Yönetim Kurulu Toplantısı'na, Yeni Yatırımlar Komisyon Başkanı Recep Ocak, Sektörler Komisyon Başkanı Bülent Özdere, Maili ve Sosyal İşler Başkanı Fikret Mırık, Yeni Yatırımlar ve Projeler Başkan Yardımcısı Şaban Güngör, Mali ve Sosyal İşler Komisyon Başkan Yardımcısı Kadir Salih Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Bulut, Abdurrahman Bayraktar katıldı.

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