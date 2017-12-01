Aslan Adıyaman’ın İl Oluşunun Yıl Dönümünü Kutladı

Adıyaman'ın il oluşunun 63. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD)Başkanı İbrahim Aslan, kentin...

Adıyaman'ın il oluşunun 63. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD)Başkanı İbrahim Aslan, kentin tam manasıyla bir il olabilmesi için büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman'ın il olduğu günden bu yana şehrin temel sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti.

Aslan, "Bundan 63 yıl önce Malatya'nın bir ilçesi iken, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak il statüsüne kavuşan Adıyaman, o tarihten bu yana gelişim sürecini tam manasıyla tamamlamamış olsa da son yıllarda yapılan yatırımlar bölgenin değişim ve dönüşümüne ön ayak olacak nitelikte olması hepimizi umutlandırmıştır.

Şehrin sosyo-ekonomik yapısına ivme kazandıracak ve az gelişmişlikten soyutlayacak, somut adımların atılması için siyasilerinden bürokratına, yerel yönetimlerinden sivil toplum örgütlerine kadar herkesin mobilize olması gerekmektedir. Son yaşanan tütün tartışmaları ve yapılan eylemler kentte bir huzursuzluğa neden olsa da inanıyorum ki siyasilerimiz bu işle iştigal eden ve geçimini tütünle sağlayan vatandaşlarımızın lehine olacak kararlı adımlar atacaktır.

Yine en büyük sorunlarımızdan biri olan ve tarihsel sürece baktığımızda bugüne kadar olumlu gelişmenin yaşanmadığı işsizlik sorunu her gecen gün büyümeye devam ediyor.

Son dönemlerde çıkan teşvik paketleri sanayicilerimizin ve olası yatırımcılarımıza cazip gelmemesi nedeniyle söz konusu teşvik uygulamaları Adıyaman'ı cazibe merkezi olmasına zemin hazırlamamıştır. Çevresinde son derece gelişmiş komşu şehirlerin olması ve en cazip teşvik paketlerinden bu şehirlerin de faydalanıyor olması Adıyaman'ın rekabet şansını zora sokmuştur. Kısa vade de yeni çıkacak teşvik paketlerinde Adıyaman'ın hakettiği yerde olacağına ve bu teşvik paketleriyle Adıyaman'da ki istihdam sorununu minimize edileceğine inancımız tamdır. Yine yerel yönetimler tarafından hazırlanan yeni imar planının da ihtiyacımız olan modern kent bilincine endeksli bir çalışma olmasını umuyoruz. Bir turizm kenti olan Adıyaman'ın yeni imar planı dışında turizm yatırımlarına uygun imar planlarına da mutlaka ihtiyacı vardır. Önemli turizm destinasyonlarını içinde barından Adıyaman'a turistlerin günü birlik ziyaretleri şehrin ekonomisine hiçbir katkı sağlamamaktadır. Özellikle çevre illerin merkezi konumda bulunması turist kafilelerinin günü birlik ziyaretlerine neden olmuştur. Adıyaman'ın her alanda gelişme sağlaması için birlik ve beraberlik son derece önemlidir. Bundan sonraki dönemlerde tüm sorunların çözüme kavuşması umuduyla Adıyaman'ın il oluşunun 63. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor tüm Adıyaman halkına sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.