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Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anna Günü

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Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anna Günü
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi etkinlikler düzenlendi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi etkinlikler düzenlendi.

Aslanapa Müftülük Camisinden mehteran eşliğinde yürümeye başlayan vatandaşlar ve protokol, Kütahya Caddesinden Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Cumhuriyet Meydanında Vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz'u anlatan şiirler okundu ve slayt gösterisi izlendi.

Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak yaptığı konuşmada, "Bugün burada geçen sene yaşadığımız elim olayın amacına ulaştığını varsaysaydık bizlerde Suriye ve Irak vatandaşları gibi vatansız kalabilirdik. Ne mutlu ki milletimizin iradesi bu durumu önledi.Geçen yıl bugün Aslanapa halkını, darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren gösterdiği duruştan dolayı tebrik ediyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dilerim" dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Asaf Akar, "Geçen yıl bu saatlerde ülkemize,demokrasimize karşı işgal yapılmaya çalışılmış ama milletimiz bunları püskürtmüştür. Tabi ki Cumhurbaşkanımızın bizlere medya aracılığıyla yaptığı çağrı ile meydanlara çıkarak onlara bu fırsatı vermedik. İsatanbul'da ve çeşitli illerimizde meydanlara çıkarak tankların önüne geçip dur derken şehitlik mertebesine erişen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, Tek Vatan,Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet diyorum, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi ve Aslanapa Kızılay Şube Başkanı Ali Okumuş yaptığı konuşmada hainlere karşı verdiğimiz mücadelede zafer kazanmasaydık bugün bu meydanda olamazdık dedi.(YD-EFE)

Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anna Günü

Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anna Günü

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