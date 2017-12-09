Aslına Uygun Yazılan Hat Levhası Rüstempaşa Camii’ne Hediye Edildi

Hicri 1291 yılına ait hat levhasını aslına uygun olarak yeniden yazan hattat Yusuf İzzettin, hat tablosunu Rüstempaşa Camii'ne hediye etti.

Hicri 1291 yılına ait hat levhasını aslına uygun olarak yeniden yazan hattat Yusuf İzzettin, hat tablosunu Rüstempaşa Camii'ne hediye etti.

Hattat Muhammet Şefik Bey tarafından yazılarak Bursa Ulu Cami'de bir dönem sergilenen Hicri 1291 yılına ait hat levhası, aslına uygun olarak günümüz hattatlarından Yusuf İzzettin tarafından yeniden yazıldı. Hattat Yusuf İzzettin ve talebeleri Naim Güvendi ile Vehbi Şar, büyük gayretler sonucunda meydana getirdikleri hat tablosunu tadilatta bulunan Rüstempaşa Camii'ne hediye etmek üzere Tekirdağ İl Müftülüğüne teslim etti. Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, hediye edilen tablonun tadilat biter bitmez tarihi camiye asılacağını belirterek, tabloyu teslim aldı.