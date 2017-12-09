  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Aslına Uygun Yazılan Hat Levhası Rüstempaşa Camii’ne Hediye Edildi

» »
Aslına Uygun Yazılan Hat Levhası Rüstempaşa Camii’ne Hediye Edildi
Hicri 1291 yılına ait hat levhasını aslına uygun olarak yeniden yazan hattat Yusuf İzzettin, hat tablosunu Rüstempaşa Camii'ne hediye etti.

Hicri 1291 yılına ait hat levhasını aslına uygun olarak yeniden yazan hattat Yusuf İzzettin, hat tablosunu Rüstempaşa Camii'ne hediye etti.

Hattat Muhammet Şefik Bey tarafından yazılarak Bursa Ulu Cami'de bir dönem sergilenen Hicri 1291 yılına ait hat levhası, aslına uygun olarak günümüz hattatlarından Yusuf İzzettin tarafından yeniden yazıldı. Hattat Yusuf İzzettin ve talebeleri Naim Güvendi ile Vehbi Şar, büyük gayretler sonucunda meydana getirdikleri hat tablosunu tadilatta bulunan Rüstempaşa Camii'ne hediye etmek üzere Tekirdağ İl Müftülüğüne teslim etti. Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, hediye edilen tablonun tadilat biter bitmez tarihi camiye asılacağını belirterek, tabloyu teslim aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müftü Kulaz, Hatıra Ormanına Ağaç Dikti09 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
  • Aslına Uygun Yazılan Hat Levhası Rüstempaşa Camii’ne Hediye Edildi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
  • Güzelbahçe Ve Narlıdere’de Su Kesintisi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Hayri Samur, Dördüncü Kez Yılın Belediye Başkanı Seçildi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Çanakkale’den Günümüze Asırlık Gelenek: "40 Hatim"09 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Ünlü Botanikçi Dört Yeni Bitki Türü Keşfetti09 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu, Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti09 Aralık 2017 Cumartesi 08:58
  • Vali Ceylan’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Yaralı Atmaca Emin Ellerde09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Akçakoca’da Deniz Salyangozu Sevkiyatı Sürüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti