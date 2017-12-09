Asmo Başkanı Çavdar, İş Dünyasından Destek İstedi

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, iş dünyasından muhasebecilere güvenmesini istedi.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, iş dünyasından muhasebecilere güvenmesini istedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emrah Akbaba'nın Muhasebe Bürosu, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar'ın katılımıyla açıldı. Açılışta Çavdar, Mali Müşavir olmanın kolay olmadığını ruhsatını alma aşamasına kadar geçen uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi. Çavdar, "İş dünyasına ve vergi mükelleflerine sesleniyorum defterlerinizi teslim ettiğiniz insanlar ehil insanlar güvenilir insanlar. Mali müşavirlerinize güvenin mali müşavirleriniz sizi doğru işlere yönlendirir. Muhasebeciniz ile sürekli istişare içerisinde olunuz. Muhasebecim halleder zihniyetini kaldırın. Sizler bize bilgi vermezseniz biz bilemeyiz. Mali Müşavirlerinize güvenin defterinizi teslim ettiğiniz, işinizi teslim ettiğiniz eşinize bile söylemeyip te ona söylediğiniz güvenilir kişidir mali müşavirleriniz yani güvenilir insandır. Mali müşavirlerinizin ücretini kesmeyin mali müşavirler hakkı neyse onu istiyordur. Bizlere güvenirseniz sizleri hiçbir zaman yanıltmayız" dedi.

Konuşmasının ardından Çavdar yeni muhasebe ofisini açan Emrah Akbaba'ya Atatürk portresi hediye ederek yeni iş hayatının hayırlı olması dileklerinde bulundu.