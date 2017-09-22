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Asp İl Müdürü İlbaş, Muhtarlarla İstişare Etti

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Asp İl Müdürü İlbaş, Muhtarlarla İstişare Etti
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum'un çeşitli mahallelerinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum'un çeşitli mahallelerinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

İlbaş , burada yaptığı konuşmada muhtarları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kurum çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten İlbaş, "Kurumumuz, kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerimizi sivil toplum kuruluşlarımızla zaman zaman detaylı şekilde paylaşma imkanı buluyoruz. Mahalle muhtarları toplumun dezavantajlı kesimine ulaşma konusunda önemli bir yere sahip. Bu açıdan istişare toplantılarını önemsiyoruz" dedi.

Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz ise böylesine önemli bir istişare toplantısını düzenleyen İl Müdürü İlbaş'a teşekkür ederek, kurumun başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Şaban Gariboğlu, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gül Genç, Yakutiye kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Özkan, Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz ve mahalle muhtarları katıldı.

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