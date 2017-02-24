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Asp Müdürlüğü İhtiyaçları Belirlemeye Devam Ediyor

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Asp Müdürlüğü İhtiyaçları Belirlemeye Devam Ediyor
Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü; merkez, köy ve mezralarda ikamet eden ailelerin ihtiyaçlarını belirlemeye devam ediyor.

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü; merkez, köy ve mezralarda ikamet eden ailelerin ihtiyaçlarını belirlemeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve beraberindeki ASDEP personeli, Geçitli köyünde incelemelerde bulundu. Geçitli Köyü Muhtarı Sabri Tunç'un refakatinde köyde yaşayan yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakını ailelerini ziyaret edip, yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını dinleyen Bildirici, ayrıca sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri de ziyaret ettiler. İl Müdürü Bildirici, ASDEP çalışmaları kapsamında Geçitli köyüne çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve bu çalışma ile köylerde yaşayan engelli, yaşlı, hasta, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini söyledi. Bildirici, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri tespit ederek, gerekli yardımlardan yararlanmaları için çalışma yapmak üzere köye geldiklerini kaydetti. Köyde eşi vefat eden ailelerin olduğunu ve özellikle kız çocuklarının maddi yoksunluk içinde oldukları için okulu bıraktıklarını tespit ettiklerini dile getiren Bildirici, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve SYDV ile irtibata geçip ailelerimizle ve çocuklarımızla ilgili çalışmalarımızı ivedilikle sonlandıracağız. ASDEP kapsamında köylerdeki çalışmalarımız ve köy ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Geçitli Köyü Muhtarı Sabri Tunç ise, ASP Müdürü Bildirici ve ekibine köylerini ziyaret edip engelli, yaşlı ve yoksulluk içinde bulunan ailelerle ilgili çalışma yaptıkları için teşekkür etti.

Asp Müdürlüğü İhtiyaçları Belirlemeye Devam Ediyor

Asp Müdürlüğü İhtiyaçları Belirlemeye Devam Ediyor

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