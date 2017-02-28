Asp Voleybol Takımı İlk Galibiyetini Aldı

Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü'nce oluşturulan mahalli lig takımı müsabakalarına başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü'nce oluşturulan mahalli lig takımı müsabakalarına başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü(ASP) bünyesindeki Atatürk Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklar tarafından oluşturulan voleybol takımı Erzurum Spor lisesini 3-0 mağlup etti.

Yakutiye spor salonunda düzenlenen müsabaka oldukça heyecanlı dakikalara sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşma sonucunda ASP Voleybol Takımı, Spor lisesini 3-0 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci, spora gönül veren koruma ve bakım altındaki gençlerden voleybol takımı oluşturduklarını belirterek, ilk galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İlk maçın Palandöken Belediyesi voleybol takımıyla yapıldığını anımsatan Ekinci, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı yurt, yuva ve çocuk evlerimizde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımız, yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirilmektedir. Erzurum'da mahalli ligde 5 voleybol erkek takımı var. Bizim kurduğumuz takımla bu rakam 6'ya çıktı. İlk maçımızı Palandöken Belediyesi ile yaptık. İkinci maçımızı Spor Lisesi ile yaptık, 3-0 lık galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın başarısı bizleri gururlandırıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ise galibiyetten dolayı çocukları tebrik ederek, voleybol takımın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hedeflerinin milli sporcular yetiştireceklerini belirten İlbaş, "Çocuklarımızın eğitim alanında olduğu gibi sanat ve spor alanlarında başarılı çalışmalar yapması, başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Çalışmalarımızı bu konularda çalıştırmaya ve yönlendirmeye devam edeceğiz. Başarılı sonuçları almak bu alandaki motivasyonumuzu artırıyor" diye konuştu.