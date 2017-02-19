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Assistt Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri Başarılı Personeline Onur Belgesi Verdi

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Assistt Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri Başarılı Personeline Onur Belgesi Verdi
Sağlık Bakanlığı vizyon projesi olan MHRS 7 Erzurum Fuar Logasyonunda 2016 yılı birincilerine onur belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı vizyon projesi olan MHRS 7 Erzurum Fuar Logasyonunda 2016 yılı birincilerine onur belgesi verildi.

Moral motivasyonu artırmak için vizyo nprojesikapsamında 9 personeline onur belgesi verildiğini ifade eden Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Operasyon Müdürü Kürşat Güner, bu tür faaliyetlerin her ay devam edeceğini söyledi.

Güner, "Sağlık Bakanlığı vizyon projesi kapsamında 1 grup lideri, 1 takım lideri ve 7 Assistt çalışanı olmak üzere toplamda 9 personelimize onur belgesi verildi. Ülkemizde en fazla randevuyu vermekteyiz. İşleyiş olarak vatandaşlarımız 182'yi arayıp TC kimlik numarasını söyleyip istediği tarihte istediği hekim ve hastaneden randevu alıyor. Vatandaş randevu hizmeti verilen illerinden randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir. Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır. Hasta rahatsızlığı ile ilgili olarak gideceği polikliniği bilmiyor ise, asistan hastanın şikâyetlerini dinleyerek hastayı uygun polikliniğe yönlendirir ve randevusunu verir. Vatandaşlarımız hastaneye gitmeden ev ya da iş yerinden telefonla randevu alarak hastaneye muayene olmak için gidiyor. Vatandaşlarımızın hastane koridorlarında yığılmadan ve zaman kaybı yaşamamaları için önceden Alo 182'den randevu alarak muayene olmaları kendi menfaatlerine. Vatandaşın Randevu sistemi konusunda bilinçlendi." dedi.

Assistt Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri Başarılı Personeline Onur Belgesi Verdi

Assistt Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri Başarılı Personeline Onur Belgesi Verdi

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