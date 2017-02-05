ASTAŞ ailesine '1000 bilet'

Bafralı İşadamı ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Aşcı, 1000 bilet alarak Samsunspor’a destek verdi. İşadamı Aşcı, "Bizim şehrimiz, Samsunspor da bizim takımımız" dedi

EŞYA PİYANGOSU

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsunspor Eski Yöneticisi ve Bafralı İşadamı H. Kaya Aşcı, Samsunspor’un kuruluşunun 51. yılı anısına düzenlenen Eşya Piyangosu için 1000 bilet alarak Samsunspor’a destek verdi. Samsunspor’un Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Güngör ve Adem Yazıcı, İstanbul’da Eşya Piyangosu biletlerinin satışını sürdürüyor.

20 BİN TL DESTEK OLDU

Güngör ve Yazıcı, İstanbul’da ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SAMKON Onursal Başkanı Kaya Aşcı’yı ziyaret ederek, eşya piyangosu hakkında bilgiler verdi. Güngör ve Yazıcı, "Tanesi 20 TL'den satılan biletlere Kırmızı-Beyazlı taraftarlar ve Samsunlu işadamları yoğun ilgi gösteriyor. Bunlardan biriside Samsun ve Samsunspor aşığı olan işadamı Kaya Aşcı'dır. Bin adet bilet alarak 20 Bin TL katkıda bulunmuştur. Samsunspor adına kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dediler.

Samsunspor'da da geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan Kaya Aşcı, Samsunspor'un kendi takımları olduğuna dikkat çekerek "Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehrimizin gururu Samsunspor’umuza ben de destekte bulundum. Samsun bizim şehrimiz, Samsunspor’da bizim takımımız olduğuna göre gururla kabul edip, ödemeyi de yaptık" dedi.