  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Astım Hastasına 14 Saat Sonra Ulaşıldı

» »
Astım Hastasına 14 Saat Sonra Ulaşıldı
Batman'da köyde fenalaşan astım hastası 12 yaşındaki Serkan Şahin'e, İl Özel İdare ekiplerinin 14 saat süren karla mücadele sonrası ulaşıldı.

Batman'da köyde fenalaşan astım hastası 12 yaşındaki Serkan Şahin'e, İl Özel İdare ekiplerinin 14 saat süren karla mücadele sonrası ulaşıldı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde ikamet eden Serkan Şahin(12) fenalaşınca yakınları İlçe kaymakamlığından yardım istedi. Kaymakamlık tarafından İl Özel İdare ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler hastaya ulaşmak için harekete geçti.

İl Özel İdare Müdürlüğüne ait greyder ve arazi araçlarıyla köye ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin 14 saat süren yol açma çalışması sonrası hasta Serkan Şahin'e ulaşıldı. Sason devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaşındaki Şahin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.

Sason İlçesinde görevli iş makinesi operatörü Ersin Şahin, astım hastası Serkan Şahin vakasının yüksek ateş nedeniyle ilgili yerlere haber verildiğini ve İlçe Şantiye Şefi Mehmet Bulat'ın yönlendirmesi ile İncesu Köy yolunu açma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Şahin, İncesu yolunun Dikbayır köyü üzerinde bulunan Zine tepesini zorda olsa aşarak yaklaşık 14 saat sonra hastaya ulaşmayı başardıklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Gerçekleşti04 Şubat 2017 Cumartesi 22:48
  • Astım Hastasına 14 Saat Sonra Ulaşıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 22:18
  • Elazığ’da ‘Şehitlere Saygı Konseri’04 Şubat 2017 Cumartesi 22:18
  • Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar04 Şubat 2017 Cumartesi 21:23
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar’da Düzenlenen Söyleşi Ve İmza Gününde Okurlarıyla Bir Araya Geldi04 Şubat 2017 Cumartesi 18:53
  • Biga’da Deve Güzeli Yarışması04 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı:04 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Gizlice Otobüse Bindi Kemer Takmayan Sürücü Ve Muavine Ceza Kesti04 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı04 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Şehit Madenci Aileleri Yardım İstiyor04 Şubat 2017 Cumartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti