Astop Başkanlığına Saim Alpaslan Seçildi

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) genel kurulunda Saim Alpaslan başkan seçildi.

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) genel kurulunda Saim Alpaslan başkan seçildi.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda yapılan ASTOP genel kuruluna kentte faaliyet gösteren 52 sivil toplum kuruşların temsilcileri katıldı. Yapılan oylamada tek aday olarak seçime katılan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) başkanı seçildi. Denetim Kurulu üyeliğine Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, HAK-SEN Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman ve Ömer Yıldız seçildi. Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Başkanlığına seçilen Saim Alpaslan, emeği geçen herkese tesekkür etti.