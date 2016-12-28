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Astop’tan Doğalgaz İhalesine İlk Yorum

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Astop’tan Doğalgaz İhalesine İlk Yorum
Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesi için gerçekleştirilen doğalgaz dağıtım ihalesinin sonuçlanmasını memnuniyetle...

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesi için gerçekleştirilen doğalgaz dağıtım ihalesinin sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Ağrı Sivil Toplum Platformundan yapılan yazılı açıklamada, 8 yıl boyunca sabit fiyatla doğalgaz alınacağının altı çizildi. 81 ilin 76'sında var olan ve gerek üretime dayalı sanayinin kullandığı, gerekse hanelere kadar ulaşan Ağrı doğalgaz ihalesinin sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Doğalgaz ile ilgili yapılan ihalede Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçemizin de içerisinde yer aldığı dağıtım ihalesinin nihayet sonuçlanmış olmasının memnuniyetini tüm Ağrı halkı olarak yaşamaktayız. İhale sonucunda 8 yıl boyunca sabit, 8 yıl sonrasında ise Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu olan EPDK'nın ülke genelinde hesaplayacağı tarifeler üzerinden kullanacağımız doğalgaz ihalesini, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. firması üstlendi. 30 yıllığına yapılan bu anlaşma ile Ağrı ve Doğubayazıt ilçemize önümüzdeki kış mevsimine kadar doğalgaz verilmesi bekleniyor. Doğalgazın gelmesi ile birlikte her yıl vatandaşlarımızın cebinden çıkan binlerce TL'lik katı yakıt olan kömür derdinden kurtulacak, hava kirliliğini minimum düzeye indireceğiz. Bununla birlikte özellikle sanayi sektöründe önemli gelişmeler kaydedilecek. Doğalgaz ile azalan maliyetler ürün fiyatlarına yansıyacaktır. İhale sonuçları itibari ile Ağrı için önemli olduğu kadar ülkemiz içinde önemli bir ihaledir. Hem doğalgaz kullanan il sayısı 76'dan 78'e yükselmiş, hem de ilk defa dolar endeksli yapılan bir devlet ihalesi TL üzerinden yapılmıştır. Platform olarak, doğalgazın Ağrı'ya ulaşmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve valimize teşekkür ediyor, ihalede istekli beş firmaya ve ihaleyi kazanan Aksa Doğalgaz Dağıtım Firmasına teşekkür ediyoruz. İnşallah tüm sivil toplum örgütlerimizle birlikte Ağrı'nın ilk doğalgazının vanasının döndüğü alanda, bu görüntülere şahitlik edeceğiz. İlimize hayırlı olsun" denildi.

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