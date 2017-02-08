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Astsubay Efiloğlu Ailesine ’Şehit Olmak İstiyorum’ Demiş

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Astsubay Efiloğlu Ailesine ’Şehit Olmak İstiyorum’ Demiş
Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen iki askerden birisi olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen iki askerden birisi olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Şehit askerin akrabası Ali Efiloğlu, "Kendisi izne geldiğinde "Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin" diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye, hava şehitliğine karar verdik" dedi.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun şehit haberi memleketi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile oğlunun şehadet haberini olgunlukla karşılarken, şehit evi haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi öğrenen vatandaşlar da şehit evine akın ederek, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit olmadan saatler önce babasıyla görüşmüş

Şehidin acılı babası Abdullah Efiloğlu'un ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası, "En son dün konuştum. İyi olduğunu söyledi ve bir dakika kadar konuştuk" diye konuştu.

"Şehit olmak istiyorum" demiş

Şehidin akrabası Ali Efiloğlu ise şehidin ailenin tek asker çocuğu olduğunu söyledi. Astsubay Kıdemli Çavuş Efiloğlu'nun şehit olmak istediğini ifade eden Ali Efiloğlu, "Görev bölgesinde görevini severek yaptığını zamanla anlatır, zaman zaman benimle de görüştüğünde dua isterdi. Kendisi izne geldiğinde "Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin" diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek, şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye, hava şehitliğine karar verdik. Devamlı sınır bölgelerinde görev yaptığından dolayı evliliği geciktirdik biraz bilinçli olarak. Böyle bir durum düşünmedik; ama takdir-i ilahi tecelli eder sınır bölgesindeki görevi bittikten sonra evlilik gerçekleşir diye düşünüyorduk. Bu sezon sonunda da böyle bir teşebbüsümüz vardı" şeklinde konuştu.

Astsubay Efiloğlu'nun cenazesi Cuma günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. DEAŞ terör örgütünün hain saldırısında, Yahya Efiloğlu ile beraber Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit düşmüş, 15 askerde hafif şekilde yaralanmıştı.

Astsubay Efiloğlu Ailesine ’Şehit Olmak İstiyorum’ Demiş

Astsubay Efiloğlu Ailesine ’Şehit Olmak İstiyorum’ Demiş

Astsubay Efiloğlu Ailesine ’Şehit Olmak İstiyorum’ Demiş

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