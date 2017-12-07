Asya Parlamenterler Asamblesinden Abd’ye Sert Tepki

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine ilişkin, "İsrail'in Kudüs'ü...

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine ilişkin, "İsrail'in Kudüs'ü ilhak kararı, bu çerçevede yaptığı tüm işlemler ve uygulamalar hiçbir zaman kabul görmemiştir ve hukuken geçersizdir" dedi.

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı, APA adına yazılı bir açıklama yaptı. Kayatürk, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası tüm insanlık bakımından büyük bir hassasiyet taşımaktadır. İsrail'in Kudüs'ü ilhak kararı, bu çerçevede yaptığı tüm işlemler ve uygulamalar hiçbir zaman kabul görmemiştir ve hukuken geçersizdir. ABD Yönetimi'nin bugün Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail nezdindeki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklama uluslararası hukuka ve başta 478 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı olmak üzere BM Kararlarına aykırıdır. Bunun da ötesinde gerek vicdan, gerek tarih önünde hükümsüzdür. Barış ancak BM Kararlarıyla da hükme bağlandığı üzere 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla olacaktır. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki İsrail işgalinin derhal sona ermesi aynı zamanda tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Söz konusu açıklama ise, işgali teşvik ederek bölgede hukuksuzluğa ve istikrarsızlığa yol açmakta, barış zeminini ciddi anlamda tahrip etmektedir. Asya Parlamenter Asamblesi olarak bu gayri hukuki açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz. Filistin halkının hürriyet azmini ve milli iradesini temsil eden Filistin Devleti'ni henüz tanımamış olan ülkelere son gelişmeler karşısında artık zaruri hale gelen bu adımı bir an önce atmaları çağrısında bulunuyoruz. Asya haklarının temsilcileri olarak, haklı davasında Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."