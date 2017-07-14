At Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon, at yüklü başka bir kamyona çarptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon, at yüklü başka bir kamyona çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralanırken, 8 engel atlama atı ise telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Savaş P. (26) yönetimindeki 01 UE 061 plakalı kamyon, TEM otoyolu Tarsus-Adana istikameti Yenice mevkisinde önünde seyreden at yüklü Ersun K. (52) yönetimindeki 07 DP 848 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonlar yoldan çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüleri hafif yaralanırken, Antalya'dan Van'a götürüldükleri öğrenilen 8 engel atlama atı ise telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.