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Ataç’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

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Ataç’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ataç, mesajında; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından engelli sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından, önemli bir gündür. Engelli yurttaşlarımızla yılda bir değil, 365 gün yanlarında olmamız gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek için çabalıyoruz. Biliyoruz ki, bu çabaların sonucunda, sporda, sanatta ve hayatın her alanında başarılarına başarılar katmaktalar, hayatın içinde yer almaktalar. Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin olarak yer alabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan yaşayabilmesi gerektiğine inanıyorum. Geleceğe güvenle bakabilmelerini ve aileleriyle birlikte, onları hayata hazırlamak görevlerimizin başında yer almaktadır. Sosyal devletin ilkesi gereğince engelli yurttaşlarımızı sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan fiziksel ve sosyal engelleri kaldırarak, engel tanınmayan bir dünya ve gerekli şartları hazırlamak için gayret gösterilmesi inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, tüm engelli yurttaşlarımıza içten sevgilerimi sunuyor, herkesi engellerin kaldırıldığı bir dünya için elele vermeye davet ediyorum" dedi.

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