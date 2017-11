Atakum Down Kafede 9 Melek Yüzlü İş Başı Yaptı

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Kafede melek yüzlüler için istihdam seferberliğine başladıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı...

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Kafede melek yüzlüler için istihdam seferberliğine başladıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Down Kafe, melek yüzlülerimizi hayata kazandırıyor" dedi.

Melek yüzlülerin sosyal, kültürel, sportif ve istihdama dayalı projelerle buluşturulmasını önemsediklerini kaydeden İshak Taşçı, "Bu önemden hareketle hayata geçirdiğimiz Atakum Down Kafe, Türkiye'ye örnek oldu. Bu anlamda İŞKUR desteğiyle başlattığımız yeni projemizle 9 down sendromlu kardeşimizi daha iş hayatına kazandıracağız" diye konuştu.

9 down sendromlu gencin yaklaşık 7 ay boyunca Down Kafede eğitim göreceğini ifade eden Taşçı, "Bugüne kadar Down Kafede 1 down sendromlu çalışanımız vardı. İŞKUR desteğiyle 9 melek yüzlü daha Down Kafede istihdam odaklı eğitim alacak ve bu eğitimler yaklaşık 7 ay sürecek. Eğitimlerin sonunda iş hayatına kazandırdığımız toplam 10 melek yüzlü yavrumuzu istihdam ederek aile bütçesine katkı sağlamalarını ve sosyal hayatın içerisinde bir yaşam sürmelerini sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye örnek olan bir projeyi Atakum'da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Taşçı şunları söyledi: "Melek yüzlülerimizin yüzünü güldürmek, onlara sosyal, kültürel, sportif ve istihdam odaklı imkânlar sunmak için hayata geçirdiğimiz Türkiye'de örneği az bulunan, Samsun'da ise ilk ve tek olan bu önemli projemiz ile şehrimizde olmayan bir projeye imza atmış olduk. Burada melek yüzlüler çalışarak hem sosyal hayatın içerisinde oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Tüm hemşerilerimizi, Atakum Down Kafeyi ziyaret etmeye ve melek yüzlülerin misafirperverliği eşliğinde güzel vakit geçirmeye davet ediyoruz."