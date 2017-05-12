Atakum Halk Eğitim kupayla döndü

Kıbrıs Girne’de 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Kurumlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü takımı 110 takım arasında Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, Atakum Halk Eğitim Merkezi’ni Abdullah Kemal Yaşkafa, Haldun Yamakoğlu, Sinan İncegöz Ve Aydoğan Arslantemsil etti.

Şampiyonadan 3. olarak dönen masa tenisi takımı, Kurum Müdürü Hasan Tanrısever’i ziyaret ederek kazandıkları kupayı sundular. Müdür Tanrısever,şampiyonadan başarıyla dönen takımı tebrik ederek gelecek sezondaki hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi. Tanrısever, sözlerini şöyle sürdürdü; “Atakum Halk Eğitim Merkezi olarak bütün spor branşlarında kurs açmak ve bu tür turnuvalara katılarak Türk sporunu ileriye taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

KUPA TANRISEVER’E

Atakum Halk Eğitim Merkezi Masa tenisçileri, Kıbrıs’ta düzenlenen şampiyonada kazandıkları üçüncülük kupasını Müdür Tanrısever’e getirdiler. Tanrısever, önümüzdeki sene şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.