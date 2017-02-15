Atakum Ve Kızılay El Ele

Atakum Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında 125 çocuğa kışlık mont ve bot dağıtıldı.

Atakum Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında 125 çocuğa kışlık mont ve bot dağıtıldı.

Atakum Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile gerçekleştirilen bir kampanya kapsamında, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarında çocuklara mont ve bot dağıtımı yapıldı. İncelemeler sonucunda belirlenen 125 çocuğun montlarını Atakum Belediyesi temin ederken, çocukların botlarını ise Türk Kızılayı Samsun Şubesi verdi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Türk Kızılayı Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Özil, daha önceden belirlenen bir mahallede çocuklara birlikte mont ve bot dağıttı.

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Türk Kızılayı ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri kampanyanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Paylaşmak, dünyanın en güzel duygularından birisi. Komşusu aç iken, tok yatamayan bir toplumuz. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizin temelini de yardımlaşmak ve paylaşmak oluşturuyor. Türk Kızılayı Samsun Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz inceleme sonucunda, eskiden köy olan ancak son düzenleme ile mahalle statüsüne geçen bir yerleşim alanımızda çocukların mont ve bot ihtiyacı olduğunu belirledik. Kısa sürede 125 çocuğumuz için montlar ve botlar hazırlandı. Çocukların yüzündeki gülümseme bizim için dünyalara bedel" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür eden Türk Kızılayı Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Özil, "Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Atakum Belediyesi de önemli yardım ve paylaşım odaklı projeler gerçekleştiriyor. İki kurumun el ele vermesi sonucunda bugün 125 çocuğumuzu mutlu ettik. Bu mutluluk bizim için son derece gurur verici. Başta Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.