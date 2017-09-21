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Atakum'a da ikinci aday çıktı

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Atakum'a da ikinci aday çıktı
Samsun AK Parti İl Teşkilatı'nın aldığı tek liste ile seçimlere gidilecek yönündeki tavsiye kararı sonrası iki adayın çıktığı olaylı Terme kongresinden sonra Atakum'a da iki aday çıktı. Mevcut başkan Köksoy'un karşısına Mustafa Eyüpoğlu çıkacak.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kongresi, 24 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Atakum İlçesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. AK Parti Samsun eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Eyüpoğlu, sosyal medya hesabından Pazar günü yapılacak olan AK Parti'nin Atakum İlçe Başkanlığı Kongresi'nde İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Başkanlık Sistemi Tanıtma Derneği (BASİTAD) Samsun Bölge Başkanlığı ve Samsun Doğayı Koruma Derneği Başkanlığı görevlerinde de bulunan AK Parti Samsun eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Eyüpoğlu da, kongre sürecine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkanlığa talip olduğunu belirten Eyüpoğlu, "Bugün itibariyle Atakum ilçe başkan adaylığımı siz değerli kamuoyu ile paylaşıyorum. Rabbim muvaffak eylesin" diye yazdı. Çok sayıda takipçisi de Eyüpoğlu'na çıktığı başkanlık yarışı yolunda başarı dileklerinde bulundu.

GÖKSEL TEK LİSTE DEMİŞTİ 
AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ise, ilçe kongresinin Atakum İlçe Başkanı Avukat Haluk Köksoy'un listesi ile tek aday olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bu arada İl Başkanı Göksel'in 'tek aday' açıklaması Terme kongresinde dikkate alınmamış, Hacı Bilal Arslan mevcut ilçe başkanı Ali Kılıç'ın karşısına aday olarak çıkmıştı. Sonrasında çıkan olayları polis engellemişti.  N. Alper CABBAR

İşte Mustafa Eyüpoğlu'nun sosyal medyadan paylaşımları....

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