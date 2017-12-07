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Atakum'da hukuksuz işler var

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Atakum'da hukuksuz işler var
CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, Atakum Belediyesi'nin birçok konuda hukuksuz işler yaptığını belirterek, " Artık bu iş o noktaya geldi ki, Atakum Belediyesi’nde herhangi bir hukuk dışılık, kanun dışılık gördüğümüzde bu bizi şaşırtmıyor "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, Atakum Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Tüfek’in gündeme getirdiği, seyir terası projesi ilgili konuştu. Belediye Meclis üyesi Mustafa Tüfek tarafından ortaya çıkarılan ve 805 bin TL’ye ihale edildiği halde şu anda bu teras için 2 milyon TL civarında para harcandığını belirten Akcagöz, “Atakum Belediyesi’nin kural dışı olmayan işi, neredeyse yok gibi. Nereye elimizi atsak, bir hukuksuzlukla karşılaşıyoruz. Artık bu iş o noktaya geldi ki, Atakum Belediyesi’nde herhangi bir hukuk dışılık, kanun dışılık gördüğümüzde bu bizi şaşırtmıyor "dedi. 

Atakum Belediye Meclisi tarafından seyir terasının yapıldığı alanın, imar planında yapıya uygun olmayan alan olarak göründüğünü ifade eden Tufan Akcagöz, “Şimdi cevap verin. Yapıya uygun olmayan alana bu seyir terasını yapmakta neden ısrarcı oldunuz? Bu konuda ısrarcı olarak, Belediye bütçesinden en az üç kat paranın uçup gideceğini hesap edemediniz mi? Hiç şüphesiz, ortaya çıkan durum, ciddi bir kamu zararı doğurmuştur. Yine Belediye Meclis üyemiz Mustafa Tüfek gündeme getirdi ki, seyir terasının tam önüne, 10 ve 16 katlı bloklardan oluşan site yapımı başlamış. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hem seyir terası yapıyorsun, hem de önüne adeta gökdelen dikiyorsun. Olacak iş mi?  "diye  konuştu.  Zekeriya FIRAT 

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